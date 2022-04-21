إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ملاكي على طريق قنا سوهاج

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا - سوهاج، بالقرب من كافتيريا جمال، باتجاه سوهاج.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق؛ يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج الصحراوي أمام كافتيريا جمال باتجاه سوهاج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

كدمات متفرقة بالجسم

بالانتقال والفحص؛ تبين إصابة أحمد عبد الحميد أحمد، يبلغ من العمر 31 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة، وطفليه حسن 3 سنوات، بسحاجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد، جرح بالزراع الأيمن، ودعاء محمد محمود، تبلغ من العمر 39 عاما، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا - سوهاج الصحراوي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم.

النيابة تباشر عملها

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.