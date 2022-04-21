/693375/تشيع-جثامين-3-أشقاء-بدمياط-عصرا-وأهالي- دمياط-ينتظرون-الجنازة

خيم الحزن على أهالي محافظة دمياط بهد خبر وفاة 3 أشقاء يدرسون في كلية طب الأسنان والصيدلة أثناء ذهابهم إلى جامعة سيناء إثر حادث أليم بمحافظة الاسماعيلية.

دوت الخليج

وينتظر أهالي محافظة دمياط، وصول جثامين ثلاث أشقاء بكليات طب الأسنان والصيدليات من أبناء قريه ام الرزق التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دميا ط، لتشجيع جنازتهم من مسقط راسهم حيث لقوا مصرعهم في حادث سير بالإسماعيلية.

تفاصيل الحادث

كان قد تلقي أهالي دمياط خبر وفاه الثلاث أشقاء مساء امس وسادت حالة من الحزن بعد أن لقوا مصرعهم جراء حادث سيارة ملاكي بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية /العريش وهم :

أسماء الأشقاء المتوفين

محمود أحمد عثمان 22 سنة، وآية عثمان 24 سنة والاء عثمان 19 سنة، وتوفوا أثناء عودتهم من جامعة سيناء إلى مسقط رأسهم بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد.

وأصيب شخص آخر يدعى محمود الكحلاوي طالب بجامعة سيناء، وتم نقله إلى مستشفى القنطرة شرق للعلاج.

كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتعرف عل أسبابة وملابساته واستصدار قرار النيابة العامة بتسليم الجثامين إلى ذويهم والدفن بمقابر الأسرة بقرية ام الرزق.