واصلت قيادات محافظة قنا ممثلة فى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
دوت الخليج
وقال محافظ قنا أنه تم اليوم تم بحث 23 شكوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، وطلبات أخرى متنوعة.
تمت الاستجابة للعديد من الطلبات
وأشار الداودي إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم ، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة ؛ والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن .
السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه
وأضاف الداودي أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ قنا يبحث 23 شكوى خلال استقباله للمواطنين اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.