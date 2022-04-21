محافظ قنا يبحث 23 شكوى خلال استقباله للمواطنين اليوم

واصلت قيادات محافظة قنا ممثلة فى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، و حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

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وقال محافظ قنا أنه تم اليوم تم بحث 23 شكوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، وطلبات أخرى متنوعة.

تمت الاستجابة للعديد من الطلبات

وأشار الداودي إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم ، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة ؛ والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن .

السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه

وأضاف الداودي أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة .