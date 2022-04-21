/693368/الحزن-يخيم-على--دمياط-بعد-وفاة-3-أشقاء-بكلية-الطب-في-حادث-الاسماعيلية

خيم الحزن على أهالى محافظة دمياط بعد تلقيهم خبر وفاه ثلاث أشقاء بكليات الطب والصيدلة جراء حادث سير على طريق الإسماعيلية.

دوت الخليج

وينتظر اهالى قريه أم الرزق بمحافظة دمياط، وصول جثامين ثلاث أشقاء لقوا مصرعهم امس الأربعاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي علي طريق القنطرة شرق العريش، وأصيب شخص آخر نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

وكان قد تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق وانتقال سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث.

أسماء المتوفين

وأسفر الحادث عن وفاة محمود أحمد محمد عثمان 22 سنة مقيم بكفر سعد بمدينة دمياط، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآية أحمد عثمان 24 سنة مقيمة بنفس العنوان طالبة في كلية الصيدلة وآلاء أحمد محمد عثمان 19 سنة مقيمه بنفس العنوان طالبة بكلية طب الاسنان.

كما أسفر الحادث عن إصابة إصابة محمود الكحلاوي مصطفى 20 سنة، نقل على إثرها إلى مستشفى القنطرة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق المركزي.