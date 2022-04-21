مطار القاهرة ينظم اليوم 392 رحلة جوية لنقل حوالى 50 ألف راكب

ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس حوالى 50 ألف راكب على مدار 24 ساعة وذلك على متن 392 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر أن المطار سيستقبل اليوم 192 رحلة على متنهم 26128 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 199 رحلة على متنهم 23709 ركاب.

وحسب المصادر، فإن وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت برلين أثينا روما البحرين الكويت ليبيًا تونس أسطنبول بروكسل الدار البيضاء الدوحة أمستردام دمشق أكرا البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى عدن رأس الخيمة تونس، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا الكويت ليبيا دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا الرياض الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن بيروت.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة، لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.