السفير المصري ببروكسل يبحث عدد من الملفات مع عدد من أعضاء البرلمان...

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل لقاءات مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من التيارات السياسية المختلفة في إطار التواصل المستمر معهم لتعزيز علاقات التعاون بين البرلمان المصري ونظيره الأوروبي؛ واطلاعهم على التطورات الإيجابية الجارية في مصر على كافة المستويات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التنموية أو في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار عملية التحديث الشاملة التي تشهدها البلاد؛ فضلاً عن الدور الإقليمي البناء الذي تضطلع به مصر لتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

وفي هذا السياق، التقى الدكتور بدر عبد العاطي بكل من النائب النمساوي بالبرلمان الأوروبي "لوكاس ماندل"، المنتمي لحزب الشعب الأوروبي وعضو لجنة الشئون الخارجية ونائب رئيس اللجنة الفرعية للأمن والدفاع، والنائب التشيكي بالبرلمان الأوروبي "ميكولاس بيكسا"، المنتمي لتيار الخضر وعضو لجنة الصناعة والبحث العلمي والطاقة بالبرلمان، والنائب الإسباني بالبرلمان الأوروبي "خورخي فيلالبا"، المنتمي لتيار المحافظين والإصلاحيين، وعضو لجنة الحريات المدنية والعدالة والشئون الداخلية.

وقد ركزت المقابلات على عملية التحديث الجارية في مصر خاصة في المجال السياسي اتصالاً بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر ٢٠٢١، والتي تقوم على مقاربة شاملة تتضمن إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاجتماعية والتنموية والاقتصادية. يُضاف إلى ذلك قرار عدم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، واعتماد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ولائحته الجديدة بما يمثله من دعم لعمل عشرات الآلاف من منظمات المجتمع المدني العاملة في مصر، إلى جانب جهود تمكين المرأة والشباب ومواصلة تعزيز حقوق المواطنة ودعم الحريات الدينية، فضلاً عن إعلان السيد رئيس الجمهورية لعام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني في مصر. كما تمت الإشارة إلى الزيارة التي قام بها الممثل الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي "إيمون جيلمور" إلى القاهرة خلال شهر ابريل الجاري.

هذا، وتم التطرق إلى المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر في قطاعات البنية التحتية والتحول الرقمي والانتقال الأخضر والتنقل الذكي، كما تناولت اللقاءات التحضيرات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بقضايا التغير المناخي والبيئة.

تم التأكيد أيضاً على الدور الإقليمي الحيوي الذي تضطلع به مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التي تموج بها المنطقة، بما في ذلك تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا. كما تم الإشادة بالدور الرائد الذي تقوم به مصر في مجال مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية واستضافة ملايين من اللاجئين على أراضيها. وتم توجيه الدعوة للنواب لزيارة مصر للاطلاع على هذه التطورات الإيجابية. كما دار نقاش حول سبل التعامل مع تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتبعاتها.