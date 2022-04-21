وزير الزراعة البلغاري يستقبل السفير المصري في صوفيا

استقبل وزير الزراعة البلغاري Ivan Ivanov السفير خالد عمارة، سفير جمهورية مصر العربية في صوفيا، حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، وسبل زيادة صادرات البلدين من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة، والعمل المشترك نحو مزيد من الأمن الغذائي في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية وتحديات نقص الإنتاج والأسمدة، وزيادة الأسعار.

أكد الوزير البلغاري على الأهمية التي توليها صوفيا لتطوير التعاون والتبادل مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وأشار إلى وجود علاقات مؤسسية متميزة مع مصر في القطاع الزراعي، وحرصه على البناء عليها لدفع التعاون في مختلف المجالات.