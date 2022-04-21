أرض الخير.. توشكى سلة غذاء مصر‎‎ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى رسميا اليوم إشارة البدء لموسم حصاد القمح، وذلك خلال زيارته إلى منطقة توشكى جنوب مصر والتى تعد من أكبر المشروعات الزراعية وهى بمثابة (سلة غذاء مصر).





والفيديوجراف التالى يوضح أهم المعلومات عن الزراعة فى توشكى والمستهدف من المشروعات المقامة بها. وتبذل الدولة جهودا كبيرة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائى وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل فى إطار نهضة تنموية شاملة.

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