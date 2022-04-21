السفير المصرى بكوبنهاجن يشارك فى مأدبة إفطار الجالية بالدنمارك

جدة - نرمين السيد - شارك السفير المصرى وأعضاء السفارة المصرية بكوبنهاجن، فى الإفطار الرمضانى الذى أقامته رابطة المصريين بالدانمارك بحضور ممثلين عن الأجيال المختلفة للجالية، وذلك فى إطار متابعة الاهتمام الذى توليه السفارة بالجالية المصرية بالدنمارك.





ألقى السفير كلمة أعرب فيها عن سعادة السفارة بالمشاركة فى هذا الافطار العائلى والتواجد بين أعضاء الجالية المصرية فى الدنمارك، مشيدًا بالسمعة المتميزة والتواجد المشرف للجالية المصرية فى البلاد.

وأكد السفير المصرى على أهمية هذه المناسبات لتحقيق التواصل بين الجيل الثانى والثالث من المصريين، وقام خلال اللقاء بعرض أهم المبادرات التى تقوم بها السفارة لتحسين العمل القنصلى والاستجابة لمطالبهم والحفاظ على مصالحهم، كما تناول أهم التطورات التى تشهدها مصر خلال الفترة الماضية، وأهمية مواصلة العمل من أجل نقلها إلى الجانب الدنماركى فى مختلف المناسبات.

كما تطرق إلى أهم التطورات التى تشهدها العلاقات بين البلدين، وبصفة خاصة فى المجالات الاقتصادية والسياحية والعملية، وفى مجال البيئة فى ظل رئاسة مصر القادمة للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر 2022.

على صعيد أخر، فقد أقام السفير المصرى فى الدنمارك مأدبة إفطار رمضانى على شرف أسقف الكنيسة القبطية الارثوذوكسية فى الدول الاسكندنافية - مقره السويد- الأسقف أباكير وبرفقته راعى الكنيسة بالدنمارك، وذلك بمناسبة زيارته إلى كوبنهاجن للاحتفال بعيد الفصح مع الجالية القبطية، حيث أثنى الضيف على العلاقة المتميزة التى تربط السفارة بالكنيسة القبطية، وعلى الجهود الملموسة التى تبذلها السفارة لدعم العلاقات المصرية الدنماركية وكذلك لمعاونة الجالية القبطية بها.

وقد تمت مناقشة المبادرات والمقترحات الممكنة للتعاون بين السفارة والكنيسة بالدنمارك من أجل تعزيز التواصل بين أبناء الجالية المصرية وخصوصا الجيلين الثانى والثالث والحفاظ على هويتهم ولغتهم.