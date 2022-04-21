البابا تواضروس يرأس صلاة خميس العهد بدير مارمينا بمريوط

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى صلاة خميس العهد، ذكرى العشاء الأخير، الأنبا كيرلس رئيس الدير، ورهبان الدير. وأدى البابا تواضروس صلاة اللقان لمباركة المياه وغسل الأرجل.

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