القائم بأعمال وزير الصحة يستقبل وفدا من شركة «El sevier» للأبحاث العلمية

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفدًا من شركة الـ«El sevier» المتخصصة فى البحث العلمى، وعلى رأسهم «يان هرزهوف» الرئيس العام للشركة، أمس الأربعاء، بديوان عام وزارة الصحة، لبحث سبل التعاون فى توظيف العلوم البحثية لخدمة القطاع الصحى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول أوجه التعاون فى توفير التطبيقات العلمية الخاصة بالتحول الرقمى والاستفادة منها فى تخصيص ملف طبى لكل مواطن، بما يساهم فى إتاحة كافة بيانات المرضى، لمقدمى الرعاية الصحية ومعرفة التاريخ المرضى والعلاجى لكل مريض بما يضمن حصوله على الخدمة الطبية المناسبة لحالته الصحية.

وتابع أن الوزير أكد أهمية التعاون مع «El sevier» فى المجالات التدريبية من خلال تنظيم ورش عمل للأطباء فى كافة التخصصات الطبية بشكلٍ دروى، بهدف التعريف بأحدث طرق البحث العلمى والنشر، وتبادل المعلومات البحثية والخبرات فى العلوم الطبية.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير بحث توفير محتوى علمى لأطقم التمريض بجميع المراكز الطبية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يتم توفير هذا المحتوى باللغتين (العربية والإنجليزية)، مؤكدًا ضرورة تقديم هذه الورش التدريبية بشكل دورى بما يهدف إلى رفع كفاءة أطقم التمريض، منوها إلى ضرورة توافر محتوى طبى مبسط ويُقدم باللغة العربية للمواطنين، وذلك للتوعية بالأمراض السارية وغير السارية، بما يضمن نشر الثقافة الطبية والتوعية بين المواطنين.

كما أكد الوزير، ضرورة إنشاء حسابات للأطباء على برنامج «Clinical Key»، بالتنسيق مع بنك المعرفة المصرى، وهو ما يساهم فى تيسير حصول الطبيب على المعلومات البحثية وفقًا لتخصصه، بما يضمن رفع كفاءة الأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بوضع خطة للتحديث الدورى للبروتوكولات العلاجية لمختلف الأمراض، بالإضافة إلى تفعيل نظام مميكن لمعلومات إدارة المستشفيات والسجلات الطبية الرقمية، وتوفير الدليل الطبى لاستخدام العقار الدوائى، وكذلك توفير فيديوهات الإجراءات والعمليات الجراحية الهامة، بالإضافة إلى توفير نظام كمبيوتر تصحيحى مرشد للأوامر الطبية والتسجيل الطبى.

وحرص الوزير على توجيه الشكر للحضور من ممثلى القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، ولأعضاء وفد الشركة، لحرصهم على دعم المنظومة الصحية فى مصر من خلال فتح آفاق تعاونية وتبادلية فى مجالات البحث العلمى بما يساهم فى تطوير القطاع الصحى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض والدكتورة هالة المشد مدير عام الإدارة العامة للتدريب، وعدد من أعضاء بنك المعرفة، وأعضاء شركة الـ «El sevier».