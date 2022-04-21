الرعاية الصحية: التأمين الصحى الشامل يغطى كل المراحل العمرية

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى التغطية الصحية الشاملة لكل المراحل العمرية، بما يعد أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية ودون تمييز طوال مراحل حياتهم.





يأتى ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل.. أنا متأمن"، والتى أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية. ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.

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