/693372/محافظ -الفيوم- يوجه-بشن-حملات-رقابية-وتفتيشية-مكثفة-على-المواقف-والطرق-والأسواق

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن خطة المحافظة استعداداً لعيدى القيامة المجيد والفطر المبارك، ورفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، مشدداً على تكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء أيمن الليثى مساعد مدير أمن الفيوم للأفراد والتدريب، والعميد أحمد حسين بدوى المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيدي القيامة المجيد والفطر المبارك

تناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيدي القيامة المجيد والفطر المبارك، فضلاً عن أعياد الربيع وشم النسيم، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة الأعياد، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في كل قطاع من القطاعات، للتعامل الفوري مع أي أحداث، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

هنأ محافظ الفيوم، جميع طوائف المحافظة من مسيحيين ومسلمين

وفي بداية الاجتماع، هنأ محافظ الفيوم، جميع طوائف المحافظة من مسيحيين ومسلمين، بمناسبة عيدي القيامة المجيد والفطر المبارك، وأعياد الربيع وشم النسيم، موجهاً مسئولي الطب البيطري، والصحة، والتموين، والأوقاف، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، والمواقف، والسياحة، والبيئة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الطرق والمواقف والمزارات السياحية والأماكن الترفيهية والأسواق، والمرور الدوري لإحكام السيطرة بنطاق عمل كل قطاع من القطاعات، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أيام الأعياد.

تكثيف عمل اللجان المعنية بالمرور على المنشآت والمزارات السياحية

ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان المعنية بالمرور على المنشآت والمزارات السياحية لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بها، إضافة لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع واللحوم، وأسواق الخضار والفاكهة، خاصة محلات بيع الأسماك، ومراجعة مخازن المواد الغذائية بشتى مراكز المحافظة المرخص منها وغير المرخص، حفاظاً على سلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع رؤساء المدن لتوزيع المساعدات الغذائية التى تم توفيرها من قبل مديرية الأوقاف، بواقع 42 طناً السكر، ومثلها من الأرز لتسليمها للمستحقين من الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الفيوم، على تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الفطر بالمساجد، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة زوار بيوت الله، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات، موجهاً رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية والأحياء، ، بمراجعة منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وضمان سلامة وصحة المواطنين، بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط الكنائس والمساجد.

وأصدر محافظ الفيوم، تكليفات لرؤساء المدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولي الزراعة، بالمتابعة الميدانية والمرور اليومى لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها، مشدداً على ضرورة العمل الجاد وعدم التهاون، واستبعاد المقصرين في أداء مهام العمل المنوطة بهم.

وأكد المحافظ، على تكثيف الحملات على المواقف بداية من اليوم بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي والمرور، لمنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة، واستغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة، أو بالانتقال من المحافظة للمحافظات المجاورة، موجهاً بتشكيل غرف عمليات بجميع الوحدات المحلية والقطاعات المختلفة لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة، والتدخل الفوري فى حالات الطوارئ، مشدداً على توفير مندوب من كل قطاع من القطاعات بداية من يوم الجمعة القادم بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية تتلقى بلاغات المواطنين عبر الأرقام ٢١٦٨٠٤١ ، و٢١٦٨٠٤٢ و ٢١٦٨٠٤٣

وشدد محافظ الفيوم، على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات، وتكثيف الحملات لمنع أي مخالفات، وتكثيف اللافتات والعلامات الإرشادية بالطريق السياحى جنوب بحيرة قارون، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين، لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم، وإحكام السيطرة على تداول الأقماح على الطرق داخل المحافظة إلا بتصريح من التموين.

كما راجع محافظ الفيوم، مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، موجهاً بتوفير سيارات مياه تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثاف