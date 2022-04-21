حزب الوفد يهنيء البابا تواضروس الثانى باحتفالات عيد القيامة المجيد

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هنأ حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة قداسة البابا تواضروس الثانى ،بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ،بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد كما توجه بالتهنئة لكل أقباط مصر بهذه المناسبة العطرة، داعيا الله أن ينعم علي بلدنا الحبيب مصر بالأمن والخير والسلام.

دوت الخليج

الوفد يهنيء البابا تواضروس الثانى والإخوة الأقباط باحتفالات عيد القيامة المجيد

وقال رئيس حزب الوفد، في بيان له اليوم، أنه في الوقت الذي ندعو فيه الله أن تزهر مصر بالتقدم والرخاء فإننا ندعو الله تعالي أيضا أن يعيد هذه المناسبة الطيبة بخالص الصحة والسعادة علي أقباط مصر وأن يحفظ بلدنا الغالي وشعبه العظيم من كل مكروه أو سوء.

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد ونائب رئيس الحزب، بخالص التهانى القلبية للإخوة الأقباط بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد داعيا الله لهم بدوام التوفيق والسداد ولمصرنا الحبيبية المزيد من الرفعة والرقي.

وفد بولاق الدكرور ينظم حفل إفطار اليتيم السنوي للعام ١١ على التوالي

وكانت قد نظمت لجنة حزب الوفد في بولاق الدكرور برئاسة الدكتور محمد دسوقي وتحت إشراف عماد المصري حفل إفطار اليتيم السنوي بمناسبة شهر رمضان، و يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وفؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب.

جاء ذلك بحضور كريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية وعلاء غراب عضو الهيئة العليا السابق ومحمد جبريل رئيس لجنة الوفد في الهرم وماهر حسين رئيس لجنة الوفد في العجوزة ونجلاء سامي رئيس لجنة المرأة في العجوزة، والدكتورة هلا حسن ومحمد خليل ومحمد عبد الغني وعمرو عبد الرحيم وعصام القبسي وفاطمة حسن وسامح المصري أعضاء حزب الوفد.

وأكد الدكتور محمد دسوقي رئيس لجنة الوفد في بولاق الدكرور أن حفل إفطار اليتيم يتم إعداده للعام الحادي عشر على التوالي بالتعاون مع جمعية أنوار الجنة لتفعيل دور الحزب المجتمعي بدعم الأيتام تحت شعار "أحباب الرحمن".