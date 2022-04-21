/693370/مستقبل-وطن-يواصل-حملة-إفطار-صائم-بالجيزة

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن تنفيذ حملة "إفطار صائم" بمحافظة الجيزة، ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

مواصلة توزيع وجبات الإفطار الساخنة بمحافظة الجيزة

وقام المستشار جمال راجح عضو هيئه مكتب أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، بتجهيز وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين والفئات الأكثر احتياجًا، منذ بداية شهر رمضان الكريم، وذلك بدعم من المهندس هشام راجح والمهندس هيثم راجح، وعدنان راجح، ومحمد راجح أعضاء الحزب، ويتم توزيع الوجبات على المارة، والأرامل، والأيتام، والأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد "راجح"، أن تقديم الوجبات الجاهزة والساخنة للفئات الأكثر احتياجًا يتم بشكل يومي، مشيرًا للاهتمام بزيادة الوجبات حتى نهاية الشهر الكريم.

افتتاح المعرض الـ54 للأسرة المصرية بالجيزة

كما واصلت أمانة حزب مستقبل وطن تنفيذ وافتتاح المعرض الـ54 للأسرة المصرية بشارع الملك فيصل بالهرم بمحافظة الجيزة، وهو المعرض الذي شهد إقبالًا شديدًا من المواطنين تزامناً مع الاحتفال بشهر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك حيث يتضمن المعرض كافة أنواع السلع الغذائية والملابس والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة.

وقال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن هناك إقبال شديد على المعرض “54 للأسرة المصرية” وسط تنوع كبير في المعروضات، مؤكدًا أن معارض الأسرة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا في تقديم سلع متنوعة وبأسعار مخفضة للأسرة المصريه وهو ما يأتي على رأس أولويات حزب الحزب .

وأكد النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب، إن توفير احتياجات المواطنين هو مانسعى إليه من خلال الحزب وهيئته البرلمانية، مشيدًا بالنجاح الهائل للمعرض والإقبال الكبير مما يؤكد على نجاح الحزب فى توفير مايحتاجه البيت المصرى.

ويأتي المعرض الـ54 للأسرة المصرية بمحافظة الجيزة فى إطار خطة أمانة شؤون المشروعات بالجيزه بقيادة المهندس أحمد العدل لتنظيم سلسلة معارض بأنحاء محافظة الجيزة للتخفيف على المواطنين، ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".