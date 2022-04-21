/693366/اختتام-سلسلة-الدورات-التدريبية-لمركز-نور-البصيرة-بجامعة-سوهاج

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام سلسلة الدورات التدريبية التي نظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة، والتي استمرت في الفترة من ١٦ مارس الماضي وحتي ٢٠ أبريل الجاري، وذلك لتدريب ٣٠ طالب من ذوي الإعاقة البصرية.

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وخلال كلمته أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، على أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة الامكانيات من أجل تنمية قدرات طلاب ذوى الإعاقة وتأهيليهم، وتقديم الدعم اللازم لدمجهم بالحياة الجامعية مع أقرانهم، وتدريبهم للتعامل مع الأنظمة التعليمية الحديثة.

تم تنفيذ ٣ دورات تدريبية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية

وأوضح الدكتور عماد الصونيع مدير المركز، أنه تم تنفيذ ٣ دورات تدريبية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، الأولى في مجال الحاسب الآلي IC3 ،sparkشهاده دولية، والثانية حول التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة البصرية، والأخيرة حول الشمول المالي والتحول الرقمي.

عدد ساعات التدريب بلغ ١٠٠ ساعة

مضيفاً أن عدد ساعات التدريب بلغ ١٠٠ ساعة تدريبية، وحاضر بالتدريب شهاب الدين جميل مدرب التقنيات المساعدة للمكفوفين بالمركز.