/693365/محافظ-الفيوم-يبحث-مع-رئيس-الغرفة-التجارية-آليات-نقل-سوق-الخضار-بالبارودية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، وعدد من كبار تجار الجملة المنتفعين "الخضر والفاكهة"، لبحث آليات نقل سوق الخضر والفاكهة من منطقة البارودية إلي سوق الجملة الحضاري الجديد المزمع تنفيذه بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين، والمهندس عصام الدين محمد معاون رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

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تم خلال اللقاء بحث ومناقشة آليات نقل سوق الجملة للخضر والفاكهة من منطقة شارع المدارس بحى البارودية بمدينة الفيوم، إلي سوق الجملة الجديد المزمع تنفيذه بمدينة الفيوم الجديدة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس والزحام بميدان البارودية أحد المحاور المرورية الرئيسية بالمدينة.

إنشاء شركة مساهمة بين الغرفة التجارية، والتجار

كما تم مناقشة آليات إنشاء شركة مساهمة بين الغرفة التجارية، والتجار، لإدارة سوق الجملة الجديد الذي سيتم تنفيذه بمدينة الفيوم الجديدة، على أن تكون نسبة الغرفة التجارية 52 %، ونسبة التجار 48 %.

بضرورة عقد اجتماع يجمع بين ممثلي الغرفة التجارية، وجميع التجار

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة عقد اجتماع يجمع بين ممثلي الغرفة التجارية، وجميع التجار المنتفعين بسوق البارودية، وذلك عقب أجازة عيد الفطر المبارك، لبحث ومناقشة كافة الآراء والمقترحات المتعلقة بإجراءات نقل السوق، لوضع الخطوط العريضة، تمهيداً للبدء في التنفيذ في القريب العاجل.

وأشار المحافظ، أن المخطط المستقبلي لموقع سوق الجملة الجديد سيكون على مساحة 27 فدان كاملة دون أي منافع بمدينة الفيوم الجديدة، تشمل إقامة عنابر لبيع الخضر والفاكهة، وثلاجات، ومحلات تجارية، وورش صيانة وتعبئة وفرز، وغرف أمن، ومكتب تأمين، ومبني للإدارة، ومسجد، وغيرها، لافتاً إلي أنه سيتم إنشاء مستشفي جديد بمدينة الفيوم الجديدة ومجمعاً للمحاكم، وعدد من المدارس، وغيرها من المباني والمنشآت الخدمية، مما سيُسهم فى إحياء المنطقة تجارياً وإجتماعياً.

كما ناقش محافظ الفيوم، مع ممثلى تجار الخضر والفاكهة آليات السيطرة على الأسعار، مؤكداً ضرورة قيام كبار تجار الخضر والفاكهة بدورهم المجتمعي للمساهمة في السيطرة على الأسعار، وتخفيضها بشكل ملموس خاصة في فترة أجازة عيد الفطر المبارك، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، موجهاً بتنظيم حملات مكبرة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ورفع الإشغالات المخالفة بالمنطقة.