/693364/قائمة-بيراميدز-أمام-لمواجهة-مازيمبي-في-الكونفيدرالية-الأفريقية

يستعد فريق بيراميدز لمباراته القادمة أمام نظيره مازيمبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة بيراميدز

فى حراسة المرمي: شريف إكرامي-مهدي سليمان- يوسف نادر

فى خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

فى خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر

فى خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي.

بيراميدز بالكونفدرالية

نجح بيراميدز من حصد بطاقة التأهل إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد حصد المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين على أهلي طرابلس صاحب الصدارة.

ويتأهل الفائز من مباراتي مازيمبي والكونغو مع الفائز من مباراتي المصري ونهضة بركان في الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاءت كألاتي:

مباراة 1 - سيمبا التنزاني ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

مباراة 2 - الاتحاد الليبي ضد الأهلي الليبي

مباراة 3 - بيراميدز ضد مازيمبي

مباراة 4 - المصري ضد نهضة بركان

وتجري مباريات ربع النهائي على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 17 إبريل والإياب بعد أسبوع.

ومباريات نصف النهائي ستكون:

الفائز من مباراة 2 ضد الفائز من مباراة 1

الفائز من مباراة 3 ضد الفائز من مباراة 4.