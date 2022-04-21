/693362/إيسكو-نجم-ريال-مدريد-والمنتخب-الاسباني-يحتفل-اليوم-بعيد-ميلاده-الـ-30

يحتفل النجم الإسباني إيسكو، لاعب نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ 30، حيث انه يعد من أفضل لاعبي خط الوسط المهاجمين في العالم، وتم اختياره ضمن افضل 30 لاعبا في العالم بموسم 2017.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أبرز ما حققه في مسيرته حتى الأن

4كأس العالم للأندية

4دوري أبطال اوروبا

1كأس ملك إسبانيا

2الدوري الإسباني

3السوبر الإسباني

3السوبر الأوروبي.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.