/693360/السجن-5-سنوات-لحسن-راتب-و10-لعلاء-حسانين-فى-قضية-الآثار-الكبرى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية حكمها على رجل الأعمال حسن راتب فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى" بالسجن 5سنوات، وعلى النائب البرلمانى السابق علاء حسانين بالسجن 10سنوات.

دوت الخليج

وعاقبت المحكمة المتهمين علاء حسانين وأكمل ربيع وعز الدين محمد ومحمد كامل ناجح وناجح حسنين بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة أحمد عبدالرؤوف واسحاق فاروق ومحمود رفعت وحسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريم كلا منهم مبلغ مليون جنية عما أُسند إليهم من إتهامات.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

السجن 5 سنوات لحسن راتب و10 لعلاء حسانين فى قضية الآثار الكبرى

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج، وبناء على ذلك صدر قرار بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وخلال التحقيقات واجهت النيابة حسن راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.