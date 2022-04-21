/693357/مدير-عام-جهاز-الخدمة-الوطنية--تم-استصلاح-220-ألف-فدان-من-محصول-القمح-بتوشكي

قال اللواء وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أن بعد مضى 4 أشهر من أفتتاح مزراعة توشكى، يأتى لقاء اليوم الخميس فى فعاليات بدء موسم حصاد القمح فى توشكى تأكيدا على سعى الدولة المصرية نحو محاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة والأساسية وخاصة القمح، مؤكدا على أن محصول القمح يعد أهم المحاصيل الأساسية وأكثرهم تأثيرا على الحياة اليومية المصرية.

دوت الخليج

كلمة مدير عام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة أثناء فعاليات بدء موسم حصاد القمح فى توشكى

وتابع اللواء وليد حسين أبو المجد، فى كلمته اليوم الخميس أثناء فعاليات بدء موسم حصاد القمح فى توشكى، "ونحن اليوم نحصد ما غرسته أيدينا فى بداية موسم الحصاد لهذه السلع الاستراتيجية التى تحظى بعناية كبيرة وأهمية قسوة لدى الدولة المصرية".

وأكد على أن الدولة المصرية قد أتخذت خطوات كبيرة وجدية نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بها والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرجه لنا أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجى.

اللواء وليد حسين أبو المجد: تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح

وصرح أنه تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بكل من توشكى والعوينات والفرافرة وعين دالة بأجمالى انتاجية تصل الى 550 ألف طن، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى المستمرة وتحقيقا لمفهوم الأمن الغذائى ومساهمة لمشروعات الخدمة الوطنية لدعم الاقتصاد القومى.

وأضاف أن الدولة تستهدف فى نهاية هذا العام وبداية العام المقبل استصلاح وزراعة 530 ألف فدان اضاافية ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وكافة الجهات المعنية بالدولة