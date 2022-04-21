/693359/تعرف-على-موعد-انتهاء-تصوير-مسلسل-جزيرة-غمام-بطولة-مي-عز-الدين

ينتهي طاقم عمل مسلسل جزيرة غمام بطولة النجمة مي عز الدين والفنان طارق لطفي، من تصوير مشاهد العمل اليوم الخميس الموافق 21 من شهر أبريل الجاري.

دوت الخليج يرصد موعد انتهاء تصوير مسلسل جزيرة غمام.

قصة مسلسل جزيرة غمام

ويقدم العمل دراما صعيدية في زمن قديم من وحى خيال المؤلف، وكشف البرومو مؤخرا عن طبيعة الأحداث سواء من ناحية الديكورات وملابس الشخصيات، حيث تدور قبل 100 عام من الآن عن صراع شقيقين على قلب امرأة

أبطال مسلسل جزيرة غمام

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

ويعرض مسلسل جزيرة غمام عبر شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30، مساءً.

ويشهد مسلسل جزيرة غمام، عودة الفنانة مي عز الدين، بعد غياب دام 3 سنوات عن الدراما الرمضانية، ويعد أخر أعمالها مسلسل البرنسيسة بيسة، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2019.

أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 19

جدير بالذكر، أنه بدأت الحلقة 19 من مسلسل "جزيرة غمام"، بسؤال حسنة زوجها محارب عن سبب وجود صندوق الجامع في منزلهما، فأخبرها بأنه سيعد المال الموجود به، ويقسمه على مصارف الزكاة.

ثم يخبرها بأنه لا يريد الذهاب إلى المناظرة، لكنه مضطرا حتى لا يظهر مهزومًا أمام عرفات، وتطلب درة من والدها العجمي، حضور المناظرة بين عرفات ويسري ومحارب، مع الخادمة رئيفة، فيرفض في البداية، لكنه يوافق بعد ذلك.

وعندما تطلب منه زوجته بنورة، الذهاب معهما، يرفض، بحجة خوفه عليها من الزحام هناك، لأنها حامل، على الناحية الأخرى اجتمع أهل الجزيرة لحضور المناظرة، وقال الشيخ عجمي إن من يظهر أكثر علمًا من الثاني، سيكون هو مكان الشيخ مدين.

انتهت المناظرة بإعلان الشيخ يسري والبطلان وخلدون دعمهم للشيخ محارب، وقال عجمي إنها فتنة على الجزيرة وانهار عرفات من البكاء، أمام الجميع، موضحًا أنه ليس شيخًا، وأنه أقل الناس علمًا، وأن مكانه بينهم، ليس رئيسًا عليهم.