بعد التقدم ببلاغ للنائب العام..عقوبات صارمة تنتظر المتنمر على بطلة إعلان« أهل مصر»

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عقوبات صارمة تنتظر المتنمر على بطلة إعلان " أهل مصر"

وبحسب التعديلات التي أقرها مجلس النواب، لمواجهة ظاهرة التنمر التي تشكل خطرا علي المجتمع، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 أل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

عقوبة التنمر

كما تم تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

منال صاحبة إعلان مؤسسة اهل مصر

وتعود قصة “منال” صاحبة إعلان “أهل مصر”، بحسب ما قالت هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إلي حادث حرق تعرضت لها منال عندما كان عمرها 16 عاما، وفي هذه الحادثة فقدت فيها والدتها و ٢ من أفراد عيلتها، لافتة أنها أجرت ٣٧ عملية منهم بس ٢٧ في أول ٣ شهور بعد حادثة الحرق، و رحلة علاج استمرت سنين ومازالت مستمرة.

وأضافت السويدي: عند عرض إعلان مستشفى أهل مصر الذي كانت بطلته منال، لأول مرة في التليفزيون وعلى السوشال ميديا، كتب أحد الأشخاص علي الصفحة الخاصة بالمؤسسة تعليق ما يكتبهوش غير إنسان تجرد من إنسانيته، وبدل ما يشجعها و يشجع مئات الآلاف من الناجين من الحروق انهم يقاوموا ويعملوا زيها، قرر يهد بكلمة وبتنمره مجهود سنين ويجرح قلب بنوتة كل أملها أنها تعيش و تشتغل و تتعالج.