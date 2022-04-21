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انتقل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إلى موقع حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس سياحى على طريق مصر – أسوان الزراعى ، بالقرب من قرية الجبلاوى التابعة لمركز قنا ، والذى أسفر عن مصرع شخص ، و اصابة اثنين اخرين جميعهم مصريين ، دون وقوع أى إصابات لدى السائحين ، رافقه اللواء عاطف نجيب مساعد مدير أمن قنا ، والعميد احمد صقر مدير إدارة المرور ، والعميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .
دوت الخليج
وقال محافظ قنا أنه تم الدفع بشكل فورى بعدد 12 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام وجارى نقل حالة الوفاة إلى مشرحة المستشفى ، مشيرا إلى أنه تم الإطمئنان على صحة وسلامة المصابين والسائحين فى موقع الحادث بمعرفة المسعفين ، وأضاف أنه تم توفير أتوبيس سياحى بديل لنقل السائحين إلى وجهتهم ، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة مرور السيارات .
وعقب ذلك توجه محافظ قنا إلى مستشفى قنا العام لمتابعة حالة المصابين برفقه الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام ، والدكتور أيمن السيد مدير الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة ، حيث تم إجراء فحوصات كاملة لهم للإطمئنان على حالتهم ، كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى ، كما أمر بسرعة إنهاء تصريح الدفن الخاص بحالة الوفاه وتسليم الجثمان لذويه .
يُذكر أن الأتوبيس السياحى كان يقل 38 سائحا بولنديا قادمين من مدينة مرسى علم ومتجهين إلى مدينة الأقصر .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارة مع أتوبيس سياحي.. ومحافظ قنا ينتقل لموقع الحادث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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