محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

أرسل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء نصها كالتالى " يسعدني ان ابعث لقداستكم بالاصالة عن نفسي وبالانابة عن أباء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأن تعود علي قداستكم هذه الايام بموفور الصحة والعافية وعلي مصرنا الغالية وشعبها العظيم ومزيدا من الامن والامان والمحبة والسلام ".

دوت الخليج

كما بعث محافظ قنا برقية تهنئة مماثلة لكل من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، واللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية ، والسيدة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط ، و نيافة الانبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها ، ونيافة الانبا بيمن أسقف قوص ونقادة ، ونيافة الانبا كيرلس أسقف نجع حمادى وتوابعها ، ونيافة الانبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها لتهنئتهم بهذه المناسبة .

وفي سياق منفصل.. محافظ قنا يشهد الحفل الختامي لفعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الحفل الختامى لفاعليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، ومصطفى جبل وكيل مديرية الشباب والرياضة، والعميد طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف سعد رئيس نادى قنا الرياضى، ومجدى الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بقنا.

الهدف من إقامة الدورة الرمضانية هذا العام هو العمل على دمج الأطفال الأيتام داخل المجتمع

أوضح محافظ قنا، أن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية هذا العام هو العمل على دمج الأطفال الأيتام داخل المجتمع من خلال المشاركات الرياضية والاجتماعية بجانب إعلاء قيمة الرياضة الهادفة التى تسمو بالعقل وتنقى النفس وتنمي روح المنافسة بشرف، لافتا أن الدورة الرمضانية شارك فيها 5 انديه هم " النادى الاجتماعي بالمحروسة ونادى شركة المياه ونادى تنمية المجتمع بالعويضات والشبان المسلمين بنقاده ومؤسسة جبره لتربية البنين بقنا ".

ممارسة الرياضة ونشرها بين الشباب.

وأضاف الداودى، أن الدورات الرمضانية هى أحد الأنشطة الرياضة والشبابية، التي تؤكد على مدى حرص الدولة المصرية فى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ونشرها بين الشباب.