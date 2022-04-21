النائبة هيام الطباخ: العمل التنموي رسالة نُتقنها جيداً ونؤمن بأثرها

/693354/النائبة-هيام-الطباخ-العمل-التنموي-رسالة-نتقنها-جيدا-ونؤمن-بأثرها

واصلت النائبة هيام محمد الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعم العمل التنموي بلقائات متتالية كان آخرها بمقرها الرسمي في ليلة رمضانية مبهجة.

دوت الخليج

“الطباخ” العمل التنموي رسالة نتقنها جيداً ونؤمن بأثرها

وأشارت الطباخ، بإن دعم القيادة السياسية للمجتمع المدني هي فرصة لإعادة الروح لجميع الجمعيات الأهلية والخيرية، مؤكد أن العمل الخيري لأهلنا البسطاء هو جزء صغير من العمل التنموي الذي يهدف لمجتمع متكامل .

ودعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى وجود قاعدة مستفيدين مكتملة البيانات تعطينا رؤية صادقه للمستحقين الحقيقين،لافتة إلي أنة تم تقديم مبادرة تأهيل متطوعي الجمعيات الأهلية بنفسها لاثقالهم بقيم العمل المجتمعي واخلاقياته .

واختتمت النائبة هيام الطباخ"، أن الأرض تتسع للجميع ولكن البقاء دائما يكون للصادقين في سعيهم، مؤكدة علي انها تسعي جاهدة أن يكون للبسطاء تواجد عفيف عن طريق عمل تنموي مستمر وفعال في المجتمع .