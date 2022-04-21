في دورته الخامسة إقليمياً والأولي بالقاهرة…«مؤتمر تكنال» يمنح شركة «اليو آدامز» جائزة التميز في تصنيع الواجهات 

/693369/في-دورته-الخامسة-إقليميا-والأولي-بالقاهرةمؤتمر-تكنال-يمنح-شركة-اليو-آدامز-جائزة-التميز-في-تصنيع-الواجهات

دوت الخليج

وجاء تكريم اليو آدامز بحصولها على جائزة التميز، خلال مؤتمر تكنال الذي اختتم فعالياته بالقاهرة، بمشاركة العديد من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بحضور السفارة الفرنسية والشركات العاملة في قطاعات الألومنيوم.

«مؤتمر تكنال» يمنح شركة «اليو آدامز» جائزة التميز في تصنيع الواجهات

وتسلم الجائزة المهندس ياسر هارون رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد العسال المدير التنفيذي ومحمد شفيق الجندي المدير التجاري.

وقال المهندس ياسر هارون رئيس مجلس الإدارة، :« سعداء بهذا التكريم الذي يعد تتويجاً لجهود كل العاملين والإدارة الفنية بالشركة التي استطاعت في ٤ سنوات من إنشائها المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة سواء المشروعات القومية للدولة أو القطاع الخاص في قطاعات التنمية العمرانية والمدن الجديدة».

واضاف هارون، حققت اليو آدامز ، بصمة وتواجد قوي في السوق المصرية عبر المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية والإنشائية بالجمهورية الجديدة، مثل تنفيذ مشروع واجهات ونوافذ مسجد مصر الكبير وكذلك مجلس الشيوخ والبنك المتحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى العديد من المشروعات في مجال الصحة ومنها تصنيع واجهات مستشفى معهد الكبد.

وعقدت قمة "تكنال" مؤتمرها الخامس على المستوى الإقليمي والأول في القاهرة تحت عنوان "World of Technal" الاستدامة وواجهات المباني".