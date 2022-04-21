- 1/3
- 2/3
- 3/3
/693369/في-دورته-الخامسة-إقليميا-والأولي-بالقاهرةمؤتمر-تكنال-يمنح-شركة-اليو-آدامز-جائزة-التميز-في-تصنيع-الواجهات
حصلت شركة اليو آدامز لتصنيع وتنفيذ واجهات المباني والنوافذ من قطاعات الألومنيوم في مصر علي جائزة التميز كشريك استراتيجي لشركة هايدرو العالمية والوكيل الحصري لقطاعات سابا البلجيكية.
دوت الخليج
وجاء تكريم اليو آدامز بحصولها على جائزة التميز، خلال مؤتمر تكنال الذي اختتم فعالياته بالقاهرة، بمشاركة العديد من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بحضور السفارة الفرنسية والشركات العاملة في قطاعات الألومنيوم.
«مؤتمر تكنال» يمنح شركة «اليو آدامز» جائزة التميز في تصنيع الواجهات
وتسلم الجائزة المهندس ياسر هارون رئيس مجلس الإدارة والمهندس أحمد العسال المدير التنفيذي ومحمد شفيق الجندي المدير التجاري.
وقال المهندس ياسر هارون رئيس مجلس الإدارة، :« سعداء بهذا التكريم الذي يعد تتويجاً لجهود كل العاملين والإدارة الفنية بالشركة التي استطاعت في ٤ سنوات من إنشائها المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة سواء المشروعات القومية للدولة أو القطاع الخاص في قطاعات التنمية العمرانية والمدن الجديدة».
واضاف هارون، حققت اليو آدامز ، بصمة وتواجد قوي في السوق المصرية عبر المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية والإنشائية بالجمهورية الجديدة، مثل تنفيذ مشروع واجهات ونوافذ مسجد مصر الكبير وكذلك مجلس الشيوخ والبنك المتحد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى العديد من المشروعات في مجال الصحة ومنها تصنيع واجهات مستشفى معهد الكبد.
وعقدت قمة "تكنال" مؤتمرها الخامس على المستوى الإقليمي والأول في القاهرة تحت عنوان "World of Technal" الاستدامة وواجهات المباني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في دورته الخامسة إقليمياً والأولي بالقاهرة…«مؤتمر تكنال» يمنح شركة «اليو آدامز» جائزة التميز في تصنيع الواجهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.