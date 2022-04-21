وزير الدولة للإنتاج الحربى: الدولة تتجه بقوة نحو توطين الصناعة

جدة - نرمين السيد - واجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال ثلاث لقاءات، بكل من المهندس خالد زكى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) والمهندس خالد محروس رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب، والمهندس محمد أبو النجا رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) ونائبته المهندسة جيهان حسن، والمهندس مدحت شكرى رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربى) والمهندس طارق عزت رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) والمهندس هشام نصر رئيس قطاع التفتيش والمراجعة الداخلية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

أشار الوزير مرسى إلى أن هذه الاجتماعات استهدفت متابعة آخر المستجدات الخاصة بعدد من الملفات التى تضطلع بتنفيذها بعض الشركات والوحدات التابعة، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربى على المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ كل المشروعات التى يتم تنفيذها ومتابعة نسب التنفيذ بصفة دورية ومدى الالتزام بالمعدلات الزمنية للمشروعات وتذليل أى عقبات قد تطرأ ودفع وتيرة العمل، موضحًا أنه يتم الحرص على وضع رؤية استراتيجية للتطوير لكل جهة تابعة بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعملية الإنتاجية بها فى ضوء الدراسة التى تتم للملفات والموضوعات التى تقوم بتنفيذها كل جهة.

ووجّه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات التى يتم المشاركة فى تنفيذها بأعلى جودة مطلوبة، وفى تصريحاتٍ له على هامش تلك الاجتماعات، مؤكدًا أن الدولة تتجه بقوة نحو توطين الصناعة فى مصر بشكل عام وزيادة المكون المحلى باعتبار أن الصناعة هى قاطرة التنمية مع الحرص على نقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالمياً ونقلها إلى الصناعة المحلية، وهو ذات الإتجاه الذى تتبناه وزارة الإنتاج الحربى لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والمدنى إلى شركاتها التابعة، مشددًا على أهمية الحفاظ على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربى وبعضها البعض.

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة حريصة على تطوير المصانع والوحدات التابعة بشكلٍ دائم، مضيفاً أن المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى دائم الحرص على متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات والوحدات التابعة بتنفيذها لصالح مختلف الجهات بالدولة وذلك للوقوف على مدى الالتزام بالجداول الزمنية وتذليل أى تحديات قد تطرأ، فى ضوء الدور الحيوى للوزارة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.