/693353/الحزن-يخيم-على-أهالي-قرية-الرحمة-باالبحيرة-بعد-وفاة-ضابط-وشقيقة-في-حادث-سير

خيم الحزن على أهالي قرية الرحمة بأبو المطامير بمحافظة البحيرة إثر وفاة ضابط وشقيقة في سير أليم على طريقمصر اسكندرية الصحراوي صباح اليوم الخميس، وتستعد القرية لاستقبال الجثامين فور خروجهم من المشرحة.

دوت الخليج

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إخطارًا من الإدارة العامة للمرور، يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي وتوقف الحركة المرورية على إثره.

تفاصيل الواقعة

لقي النقيب عبد العاطي محمد عزب الجريدي، معاون مباحث قسم العامرية أول بالإسكندرية، وشقيقه إبراهيم عبد العاطي عزب الجريدى، مصرعهما إثر حادث مروري على الطريق الصحراوي.

انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر الحادث

على الفور انتقلت القيادات الأمنية رفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة شقيقين كانا على سفر على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فتعطلت بهما السيارة، وأثناء نزولهما لمتابعة العطل الذي أصاب السيارة، اصطدمت بهما سيارة نقل من النوع الثقيل من الحجم الكبير.