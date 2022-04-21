/693350/أميرة-أبوشقة-تطالب-بإجراءات-صارمة-للقضاء-علي-ظاهرة-فوضي-إعلانات-التخسيس-الوهميه-وصيدليات-الفيس-بوك

طالبت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، ووزير الصحه ووزير التموين، ورئيس الهيئة الوطنيه للاعلام وجهاز حماية المستهلك، باتخاذ إجراءات حكوميه صارمة تجاة مايسمى فوضي أدوية الوهم وصيدليات الفيس بوك التي تنتشر لبيع الأدوية والعلاج بالأعشاب أو أدوية التخسيس ومستحضرات الشعر أو الدهان لأمراض العظام وغيرها وتخدع المشاهد فى إعلانات مضللة لإغوائه بشرائها ويتم تداولها على صفحات السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية؛ بدون تصاريح قانونيه ، وضرورة وضع ضوابط وإجراءات حاسمه للوقوف أمام هذه الظاهرة.

دوت الخليج

ظاهرة فوضي اعلانات التخسيس الوهميه وصيدليات الفيس بوك

واضافت ابوشقة في تصريحات لها اليوم بأن هناك عصابات تعمل منذ سنوات في هذا التجارة الرائجه دون رقيب أو حسيب وان الضحيه هو المواطن المصري، وان هذه الكيانات التي سقطت علي رأسها طبيب الكركمين وطبيبة التخسيس الشهيره، والتى اتضح أنها خريجه بكالوريوس خدمه اجتماعيه، وغيرهم لم تكن الأخيرة وانما نقطه في بحر ، فالاساليب الخادعه كثيره ومتنوعه ولابد من إجراءات حكوميه مشدده.

وتابعت ابوشقه بأن هناك ارباح بالملايين تحصلها صيدليات الفيس بوك ويجنيها هولاء المتاجرين بأمراض الناس من بيع الادويه مجهولة المصدر وغير المصرح بها من وزارة الصحة.

وطالبت ابوشقة الحكومه بالتنسيق مع وزارة الداخليه والأجهزة الرقابية بمداهمة مثل هذه الاماكن وعمل ضبطيات عليها خاصة أن جميعها يعمل تحت يسمي مصانع بير السلم، وشددت علي ضرورة القيام بدور أكبر الوطنيه للاعلام ولجانها الرقابيه للحد من ظهور هذا المحتوى علي الشاشات المصريه، ومايستتبعه من نهب أموال المصريين بإعلانات مضلله.