قرية أم الرزق بدمياط تستعد لاستقبال جثامين أطباء حادث الاسماعيلية

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يستعد أهالي قرية أم الرزق بمحافظة دمياط لاستقبال جثامين 3 أشقاء في كلية طب الأسنان والصيدلة لقوا مصرعهم اليوم الخميس في حادث مروع بالاسماعيلية.

دوت الخليج

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشقاء وإصابة شخص آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مقر الواقعة

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مقر الواقعة وتبين وفاة كل من آية أحمد 24 عاما، صيدلانية، مقيمة بكفر سعد بمدينة دمياط، وشقيقيها محمود 22 عاما طالب بكلية طب أسنان، وآلاء 19 عاما، طالبة بكلية طب أسنان.

نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق

ودفعت هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق، ونقل المصاب إلى طوارئ مستشفى القنطرة غرب، وتحرر المحضر اللازم لتتولى النيابة التحقيق.