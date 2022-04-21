وزير التموين:لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والاحتياطي يغطي 6 أشهر

/693340/وزير-التموينلدينا-اكتفاء-ذاتي-من-الأرز-والاحتياطي-يغطي-6-أشهر

قال وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، أنه تم رفع القدرات الإنتاجية من سلعة السكر، موضحا أن الدولة حاليا لديها اكتفاء ذاتى من السكر بنسبة تتراوح من 89 الى 90 فى المئة .

كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء بدء موسم حصاد القمح بتوشكى

جاء هذا خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء افتتاح موسم حصاد القمح اليوم من توشكى.

وأكد أن بعد افتتاح الرئيس السيسى لمصنع القناة فى غرب المنيا فى يونيو، سوف يكون للدولة المصرية بعد إضافة هذه القدرة الانتاجية اكتفاء ذاتى من سلعة السكر على عام 2023 ، مضيفا أن الدولة قامت باستيراد 200 ألف طن سكر خام فقط فى العام الماضى، بينما فى عام 2017 قامت الدولة باستيراد مليون طن من السكر.

وزير التموين: ليس لدينا أى نقص فى السلع الأساسية

وأضاف أن الاحتياطى الاستراتيجى للسكر يكفى لمدة أكثر من ستة أشهر ، مؤكدا أن الدولة لديها اكتفاء ذاتى من سلعة الأرز ولديها احتياطى استراتيجى للدولة المصرية من سلعة الأرز يكفى لستة أشهر وموسم الأرز سوف يبدأ هذا العام فى سبتمبر.

وأكد على مصيلحى على أن الدولة المصرية ليس لديها أى نقص فى السلع الأساسية للمواطنيين مثل القمح والسكر والأرز وغيرهم من السلع الأساسية.