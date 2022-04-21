/693338/كيف-يرى-البرلمان-ونوابه-عيدالقيامه-المجيد

تضمنت برقيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لـ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، التأكيد على أن هذا العيد يجسد حقيقة الروابط القوية التي ينصهر فيها عنصري الأمة في سبيكة واحدة تظهر مدى نقاء شعب مصر وحرصه على وحدته وأصالته وتماسكه، ومدى قدرته على بلوغ أهدافه السامية.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ضوء بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد ، أعاده الله علي مصر وشعبها بالخير والمحبة والسلام .

وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى فى برقيته أيضا بأن مصر ستظل دوماً شعباً واحداً يبنى ويُعمر، ومنبراً لتعليم العالم المحبة والسلام والأمن والأمان قائلاً : "خالص التهاني، وأصدق الدعاء أن يعيد على قداستكم هذه المناسبة الجليلة بموفور الصحة ودوام السعادة، وعلى مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والرخاء."

كيف يرى البرلمان ونوابه عيدالقيامه المجيد؟

وتضمنت أيضا البرقية التعبير من جانب رئيس المجلس بقول:"بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام، يطيب لنا ويشرفنا أن نتقدم إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط باسمنا وباسم نواب الشعب، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد".