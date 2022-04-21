/693337/السفير-المصري-مباراة-الأهلي-والرجاء-تعبر-عن-عمق-الروابط-التاريخية-بين-الشعبين

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره الرجاء المغربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12:00 مساءً، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ياسر عثمان السفير المصري في المغرب:" أن مباراة الأهلي والرجاء ستقام غدًا الجمعة، في أجواء هادئة، وأن الجمهور المغربي ذواق ويرحب بالنادي الأهلي، ومشاعر الجميع هنا في مدينة الدار البيضاء يسودها الود والاحترام، والجميع على ثقة من أن المباراة سوف تعكس وتعبر عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والمغربي.

وتابع:"أن التنسيق بين السفارة المصرية والسلطات المغربية متواصل ومستمر منذ تحديد موعد المباراة وحتى الآن".

قائمة الاهلي

وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ومن ناحيه اخري أعلن طبيب النادي الأهلي عن سلبية مسحة بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المتوجهة إلى المغرب صباح اليوم الثلاثاء، لخوض مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

فيما حقق النادي الأهلي الفوز الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد الأهلي والسلام، وأهدر خلالها المارد الأحمر فوزاً كبيراً بعدما أهدر ركلة جزاء وفرصا بالجملة.

وتقدم النادي الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، والتي احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى الفار، واستطاع حسين الشحات أن يضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 23.