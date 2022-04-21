رئيس النواب يهنىء البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والمحبة والسلام .

جاء في نص برقية التهنئة: "بمشاعر تفيض بالمحبة والسلام، يطيب لنا ويشرفنا أن نتقدم إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة الأقباط باسمنا وباسم نواب الشعب، بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد الذي يجسد حقيقة الروابط القوية التي ينصهر فيها عنصري الأمة في سبيكة واحدة تظهر مدى نقاء شعب مصر وحرصه على وحدته وأصالته وتماسكه، ومدى قدرته على بلوغ أهدافه السامية"

وتابع رئيس مجلس النواب: "سنظل دوماً شعباً واحداً يبنى ويُعمر، ومنبراً لتعليم العالم المحبة والسلام والأمن والأمان".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيتة قائلاً: "خالص التهاني، وأصدق الدعاء أن يعيد على قداستكم هذه المناسبة الجليلة بموفور الصحة ودوام السعادة، وعلى مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والرخاء".