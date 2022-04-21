مزرعة الفرافرة.. 10 آلاف فدان تعمل بالطاقة الشمسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتبلغ مساحة مزرعة الفرافرة 10 آلاف فدان، منهما 7500 فدان تعتمد على الرى المحورى، و2500 فدان رى بالتنقيط، وتم حل مشكلة الصرف الزراعى فى الفرافرة، ويعتمد العمل داخل المزرعة على محطة الطاقة الشمسية. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بدء موسم حصاد القمح فى توشكى بأسوان.

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