/693332/وزير-التموين-أمام-الرئيس-السيسي-بتوشكى-لدينا-احتياطى-استراتيجى-من-القمح-حتى-نهاية-يناير-2023

قال وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، فى كلمة له اليوم الخميس أثناء بدء موسم حصاد القمح بتوشكى ، أن استراتيجية الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية ، موضحا أن المحور الأول وهو الخاص بتوجيهات الرئيس السيسى بأهمية أن لا يقل المخزون الاستراتجى من السلع الأساسية الى ستة أشهر.

كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء بدء موسم حصاد الثمج بتوشكى

وأضاف على مصيلحى أن المحور الثانى وهو رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصول السلع فى كافة مناطق أنحاء الجمهورية، مما أدى الى زيادة المناطق اللوجيستية والمنافذ التى وصلت اليوم لأكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وتابع أن المحور الثالث وهو الخاص بتوفير الاعتمادات اللازمة لتوفير التمويل المالى لشراء السلع الأساسية، مضيفا أن الدولة المصرية قامت بتوفير 1.8 مليار دولار فى أواخر 2016 من أجل رفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى لهذه السلع الأساسية.

وأكد على أن الثلاث محاور التى تعمل عليها الاستراتيجية المصرية لتوفير السلع الأساسسية أدت الى صلابة وصمود الدولة المصرية وقدرتها على تحمل الصدمات والازمات الخارجية والعالمية أثناء فترة كورونا أو فترة التضخم العالمية التى حدثت بعد فترة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية الحالية.

وزير التموين: لدينا احتياطى لستراتيجى من القمح حتى نهاية شهر يناير 2023

وأعلن على مصيلحى أن الدوالة المصرية لديها فى الفترة الحالية 2.6 مليون طن من القمح المستورد، مضيفا أن الدولة تستهدف من 5.5 مليون الى 6 مليون طن من القمح المحلى.

وأكد على أن الدولة المصرية ولأول مرة لديها احتياطى استراتيجى من القمح حتى نهاية شهر يناير القادم عام 2023، حيث يكفى الاحتياطى من القمح لمدة 6 أشهر وتصل الى 9 أشهر فى ظل جميع الأزمات المالية المتتالية التى يعانى منها العالم أجمع.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، فى كلمة له اليوم الخميس أثناء بدء موسم حصاد القمح بتوشكى ، أن استراتيجية الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية ، موضحا أن المحور الأول وهو الخاص بتوجيهات الرئيس السيسى بأهمية أن لا يقل المخزون الاستراتجى من السلع الأساسية الى ستة أشهر.

كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء بدء موسم حصاد الثمج بتوشكى

وأضاف على مصيلحى أن المحور الثانى وهو رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصول السلع فى كافة مناطق أنحاء الجمهورية، مما أدى الى زيادة المناطق اللوجيستية والمنافذ التى وصلت اليوم لأكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وتابع أن المحور الثالث وهو الخاص بتوفير الاعتمادات اللازمة لتوفير التمويل المالى لشراء السلع الأساسية، مضيفا أن الدولة المصرية قامت بتوفير 1.8 مليار دولار فى أواخر 2016 من أجل رفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى لهذه السلع الأساسية.

وأكد على أن الثلاث محاور التى تعمل عليها الاستراتيجية المصرية لتوفير السلع الأساسسية أدت الى صلابة وصمود الدولة المصرية وقدرتها على تحمل الصدمات والازمات الخارجية والعالمية أثناء فترة كورونا أو فترة التضخم العالمية التى حدثت بعد فترة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية الحالية.

وزير التموين: لدينا احتياطى لستراتيجى من القمح حتى نهاية شهر يناير 2023

وأعلن على مصيلحى أن الدوالة المصرية لديها فى الفترة الحالية 2.6 مليون طن من القمح المستورد، مضيفا أن الدولة تستهدف من 5.5 مليون الى 6 مليون طن من القمح المحلى.

وأكد على أن الدولة المصرية ولأول مرة لديها احتياطى استراتيجى من القمح حتى نهاية شهر يناير القادم عام 2023، حيث يكفى الاحتياطى من القمح لمدة 6 أشهر وتصل الى 9 أشهر فى ظل جميع الأزمات المالية المتتالية التى يعانى منها العالم أجمع.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، فى كلمة له اليوم الخميس أثناء بدء موسم حصاد القمح بتوشكى ، أن استراتيجية الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية ، موضحا أن المحور الأول وهو الخاص بتوجيهات الرئيس السيسى بأهمية أن لا يقل المخزون الاستراتجى من السلع الأساسية الى ستة أشهر.

كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء بدء موسم حصاد الثمج بتوشكى

وأضاف على مصيلحى أن المحور الثانى وهو رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصول السلع فى كافة مناطق أنحاء الجمهورية، مما أدى الى زيادة المناطق اللوجيستية والمنافذ التى وصلت اليوم لأكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وتابع أن المحور الثالث وهو الخاص بتوفير الاعتمادات اللازمة لتوفير التمويل المالى لشراء السلع الأساسية، مضيفا أن الدولة المصرية قامت بتوفير 1.8 مليار دولار فى أواخر 2016 من أجل رفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى لهذه السلع الأساسية.

وأكد على أن الثلاث محاور التى تعمل عليها الاستراتيجية المصرية لتوفير السلع الأساسسية أدت الى صلابة وصمود الدولة المصرية وقدرتها على تحمل الصدمات والازمات الخارجية والعالمية أثناء فترة كورونا أو فترة التضخم العالمية التى حدثت بعد فترة كورونا والأزمة الروسية-الأوكرانية الحالية.

وزير التموين: لدينا احتياطى لستراتيجى من القمح حتى نهاية شهر يناير 2023

وأعلن على مصيلحى أن الدوالة المصرية لديها فى الفترة الحالية 2.6 مليون طن من القمح المستورد، مضيفا أن الدولة تستهدف من 5.5 مليون الى 6 مليون طن من القمح المحلى.

وأكد على أن الدولة المصرية ولأول مرة لديها احتياطى استراتيجى من القمح حتى نهاية شهر يناير القادم عام 2023، حيث يكفى الاحتياطى من القمح لمدة 6 أشهر وتصل الى 9 أشهر فى ظل جميع الأزمات المالية المتتالية التى يعانى منها العالم أجمع.