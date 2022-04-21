مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير بقنا

لقى مواطن مصرعه وأصيب اثنان آخران صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم سياركة ملاكي بأتوبيس نقل جماعي، بناحية قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اخطارا من إدارة الأزمات والكوارث بحادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس نقل جماعي بناحية قرية الجبلاو بسبب السرعة المفرطة.

عن مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين

وأسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة اثنين آخرين، جرى الدفع بسيارتي إسعاف لنقلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

حرر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق منفصل

وفي سياق منفصل أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا أنه فور وصول بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد بوجود حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل الوقف الصحراوي وجه إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بالمديرية بالتعاون مع مستشفي قنا العام بسرعة التنسيق لإستقبال الحالات المصابة وإتخاذ اللازم، لافت الي أن الحادث قد أسفر عن وفاة 3 أشخاص وتم نقلهم إلي مستشفي الوقف المركزي و11 مصاب تم نقلهم إلي مستشفي قنا العام.

وكان في إستقبالهم الدكتور راجي تاوضروس مدير المديرية والدكتور محمد الديب مدير مستشفي قنا العام وفريق طبي متكامل لتوقيع الكشف علي الحالات المصابة والتي تباينت حالتهم الصحية بين بسيطة ومتوسطة.

وإطمئن الدكتور راجي علي جميع المصابين مُطمئنًا إياهم بإستقرار حالتهم وموجها إدارة المستشفي بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم لحين تعافيهم.

وكان طريق قنا - نجع حمادي الصحراوي الغربي، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا قد شهد حادثا مأساويا راح ضحيته عدد من الأشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص.

أسماء المتوفين

وأسفر الحادث عن مصرع سعاد فخري كامل، 20 عامًا، وعلاء ياسر، 20 عامًا، وعصام عنتر، 31 عاما وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا.

أسماء المصابين

كما أسفر الحادث عن إصابة سمية عبد الراضي محمد، 20 عاما، باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالذراع الأيمن، وكريمة صبري محمد، 22 عاما، وسعداوي منصور صادق، 19 عاما، وأنور فؤاد توفيق، 35 عاما، ومصطفى عبده محمود، 40 عاما، ومنتصر محمود حمادي، 35 عاما، وسماح سعد أحمد، 32 عاما، ومحمد أبو الوفا عثمان، 32 عاما، وأبو الوفا عثمان أبو يوسف، 61 عاما، وجلال عبد الموجود جلال، 35 عاما، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.