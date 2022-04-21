«أخويا الجدع».. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد شقيقه أحمد كرارة

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دوت الخليج يرصد احتفال النجم أمير كرارة بعيد ميلاد شقيقه أحمد كرارة

أمير كرارة يهنئ شقيقه بعيد ميلاده

هنأ كرارة شقيقه بمناسبة عيد ميلاده، فنشر صورة تجمعه به عبر خاصية استوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليها:«كل سنة وأنت طيب يا أخويا يا جدع».

أمير كرارة يتألق في العائدون

على الصعيد الآخر، يشارك أمير كرارة في السباق الرمضاني بمسلسل العائدون بطولته إلى جانب أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب، و تم تصوير عدد من المشاهد الخارجية للمسلسل في الأردن لمدة 4 أيام، وفى بلغاريا لمدة أسبوع وجمعت هذه المشاهد بين أمير كرارة وأمينة خليل ومحمد الأحمد وحنيد زين الدين. يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

أما مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 13 والقنوات الناقلة، فيُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.