المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات الأمسيات الرمضانية بمحافظة القاهرة

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، انطلقت اليوم فعاليات الأمسيات الرمضانية بمحافظة القاهرة، واستهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال بعدد من القري التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

هذا وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الاسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، كما تشمل الامسية الرمضانية انشاد ديني واغاني وطنية.

وعلى هامش الأمسيات يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للاطفال.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى في اطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الاسرة المصرية خلال شهر رمضان واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقري المستهدفة فترة مابعد صلاة التراويح.