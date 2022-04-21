القومي للمرأة يواصل فعاليات الأمسيات الرمضانية بمحافظة الشرقية

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، و في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، نفذ فرع المجلس بمحافظة الشرقية فعاليات الأمسية الرمضانية الرابعة، والتى استهدفت عدد ٢٦٠ من السيدات والرجال والأطفال .
هذا وتشمل الأمسيات عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الاسرة ، و التي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور ، كما تشمل الامسية الرمضانية انشاد ديني و اغاني وطنية .
وعلى هامش الأمسيات يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين و رسم على الوشوش للاطفال .
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى في اطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القوي لتنمية الاسرة المصرية خلال شهر رمضان واستغلال فترات التجمع للمواطنين بالقري المستهدفة فترة مابعد صلاة التراويح.
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