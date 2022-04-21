عاجل- التموين: مخزون القمح يخدم 71 مليون مواطن.. ويوفر 270 مليون رغيف يوميا

جدة - نرمين السيد - قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، إن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى توفير السلع الغذائية وضمان احتياطى لا يقل عن 6 أشهر منها، وزيادة منافذ التوزيع، مشيرًا إلى أهمية مشروع الصوامع للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات السلع الغذائية.





وأضاف المصيلحى، فى كلمته صباح اليوم الخميس، بمناسبة بدء موسم حصاد القمح فى توشكى، بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن استراتيجية توفير السلع الأساسية ترتكز على محاور منها؛ توجيه القيادة السياسية بأهمية ألا يقل الاحتياطى الاستراتيجى من هذه السلع عن ستة أشهر، ورفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصولها لكافة أنحاء الجمهورية بما أدى إلى زيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع، وكذلك المنافذ التى وصلت اليوم إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى توجيه القيادة السياسية بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه السلع حيث تم توفير 8ر1 مليار دولار فى أواخر 2016 لرفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من السلع المختلفة، ما أدى إلى تعزيز قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية سواء أثناء فترة جائحة كورونا أو ما يسمى بموجة التضخم ما بعد كورونا، أو حتى ما نشهده اليوم من التداعيات المترتبة على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وأوضح الوزير أن مصر لديها مخزون يبلغ 6ر2 مليون طن من القمح المستورد، ونستهدف من 5ر5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلى وبالتالى يغطى المخزون مدة تصل إلى أكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى أن مخزون القمح يخدم 71 مليون مواطن من خلال توفير 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا، ولفت إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجى حتى نهاية يناير العام المقبل كاحتياطى استراتيجى أى أن كل المخزون يصل إلى من 6 إلى 9 أشهر.