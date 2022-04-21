مليون جنيه.. القوى العاملة: تعويض ورثة مصرى توفى بحادث سير فى قطر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير القوى العاملة إن التعويض بلغ 200 ألف ريال قطرى، أن ما يوازى مليون و16 ألف جنيه مصرى، وقد تم تحويل مبلغ التعويض إلى الحسابات البنكية للورثة فى ضوء أشهاد الوراثة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصرى "أ.ص.ع" الذى توفى فى حادث سير فى قطر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى خالد فتحى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب نجح من خلال المتابعة مع وكيل ورثة المواطن "أ.ص.ع"، فى تحصيل مبلغ التعويض الصادر به حكم قضائى لصالحهم، وتم تحويل المبالغ الى الحسابات البنكية للورثة فى ضوء اشهاد الوراثة وهم الأب والأم والزوجة وأربعة أبناء (قصر).