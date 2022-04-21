وزير التموين: 2023 عام تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التموين الدكتور المصيلحى، خلال كلمته خلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح فى توشكى صباح اليوم الخميس، إن استراتيجية توفير السلع الأساسية ترتكز على ثلاث محاور، الأول منه هو توجيه القيادة السياسية بأهمية آلا يقل الاحتياطى الاستراتيجى من هذه السلع عن ستة أشهر، والمحور الثانى هو رفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصولها لكل أنحاء الجمهورية مما أدى إلى زيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع، وكذلك المنافذ التى وصلت اليوم إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى توجيه القيادة السياسية بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه السلع وتم توفير 1.8 مليار دولار فى أواخر 2016 لرفع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من السلع المختلفة، مما أدى إلى قدرة مصر وتحملها الصدمات الخارجية سواء أثناء فترة كورونا أو ما يسمى موجة التضخم ما بعد كورونا، أو ما نعانيه اليوم من الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وحول مخزون القمح، قال الدكتور المصيلحى إن مستوى القمح والذى يخدم 71 مليون مواطن فى توفير 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا، فلدينا 2.6 مليون طن من القمح المستورد ونستهدف 5 ونصف مليون طن من القمح المحلى إلى 6 مليون مما يعطى مدة لـ 6.6 شهر، كما لدينا مخزون استراتيجى حتى نهاية يناير العام كاحتياطى استراتيجى من القمح بمعنى لدينا أكثر من 6 شهور إلى 9 أشهر.

وقال وزير التموين الدكتور على مصيلحى، إنه هناك وفرة لكل السلع الأساسية فى مصر.

وأضاف فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح موسم حصاد القمح بتوشكى إنه تم رفع القدرات الإنتاجية لسلعة السكر حيث كان هناك اكتفاء ذاتى بنسبة 57% عام 2017 والآن أصبح 90%، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2023 سيكون هناك اكتفاء ذاتى شامل من السكر.

وأوضح أنه يتم تعويض الناقص من محاصيل قصب السكر وتعويضه بمحاصيل البنجر، مؤكدا أن هذا العام تم استيراد 200 ألف طن من خام السكر.

وعن سلعة الأرز أكد مصيلحى أنه هناك اكتفاء ذاتى فى مصر منه وأن الاحتياطى الاستيراتيجى يكفى ستة شهور قادمة، مشيرا إلى أن موسم حصاد الأرز القادم فى سبتمبر.

وأشار الدكتور مصيلحى إلى أن الزيت وتوفيره هو أكبر تحدى للوزارة، حيث أن هناك اعتماد كبير على استيراد الزيت الخام، مشيرا إلى أنه هناك مبادرات لتشجيع أصحاب المعاصر وأصحاب القدرات الإنتاجية على استيراد البذرة وتصنيعها داخل مصر، موضحا أنه تم تحقيق إنتاج محلى ببذرة مستوردة بنسبة 42%.

وأشار إلى أنه تم زراعة 250 ألف فدان من فول الصويا وكذلك 100 ألف من عباد الشمس لدعم الإنتاج المحلى، وأن هناك احتياطى استراتيجى 5 أشهر.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى المقدرة بــ 40% حيث أنه يتم تقليص هذه الفجوة باستيراد لحوم مجمدة من البرازيل وتقديم دعم للشركة المصرية السودانية لتوفير اللحوم الحية وأن الاحتياطى وصل لمدة 16 شهرا.

وأكد فى كلمته أمام الرئيس السيسى بمناسبة افتتاح موسم حصاد القمح فى توشكى، أن هناك اكتفاء ذاتى من الدواجن إلا أن هناك أوقات يحدث نقصا فى الانتاج خلال الشتاء ويتم تعويضه باستيراد دواجن مجمدة لضبط السوق.

وتحدث وزير التموين عن مشروع الصوامع الذى أضاف مساحات تخزينية كبيرة وصلت لـ 3.4 مليون طن، حيث كان الفاقد السنوى من القمح 10% من إجمالى الإنتاج بتكلفة 6.5 مليار جنية وهو تقريبا تكلفة مشروع الصوامع.