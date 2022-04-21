مدير عام الخدمة الوطنية: نتطلع لاستصلاح وزراعة 750 ألف فدان

جدة - نرمين السيد - وقال إن الدولة المصرية خطت خطوات كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرجه أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجى.

وأضاف أن القمح يعد أهم المحاصيل الغذائية وأكثرها تأثيرًا على الحياة اليومية المصرية، مشيرًا إلى أنه بعد مضى 4 أشهر من افتتاح مزرعة توشكى يأتى لقاء اليوم تأكيدًا على العهد الذى قطعناه على أنفسنا بالسعى ومحاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة والأساسية وخاصة محصول القمح.

وقال فى كلمته صباح اليوم بمناسبة بدء موسم حصاد القمح فى توشكى، بجنوب الوادى بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى- إنه تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بتوشكى والعوينات والفرافرة وعين دله بإجمالى إنتاجية مستهدفة تصل إلى 550 ألف طن تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة "سايلو فودز".

وأضاف أبو المجد أننا نتطلع فى نهاية هذا العام والعام المقبل إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات المعنية فى الدولة، ليصبح الإجمالى 750 ألف فدان بمتوسط إنتاج مليونى طن.

وأشار إلى أنه فى المستقبل القريب سيتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة ليصبح الإجمالى العام 1.2 مليون فدان، بإجمالى إنتاجية مستهدفة 3 ملايين طن قمح.

وأكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن دور الجهاز لم يقتصر على الزراعة فقط، بل امتد إلى التعاون مع أجهزة الدولة فى توفير السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال 1400 منفذ ثابت ومتحرك فى كافة ربوع الجمهورية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى السوق المحلية من 20% إلى 30% بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات.