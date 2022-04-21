هالة صدقي: اللي مش عاجبه إبراهيم عيسى ميتفرجش على فاتن أمل حربي وأنا شخصيًا عانيت من قانون الأحوال الشخصية| حوار

/693325/هالة-صدقي-اللي-مش-عاجبه-إبراهيم-عيسى-ميتفرجش-على-فاتن-أمل-حربي-وأنا-شخصيا-عانيت-من-قانون-الأحوال-الشخصية-حوار

«صاحب صاحبه»، مقولة تنطبق على ميسون الشخصية التي تجسدها هالة صدقي في المسلسل الرمضاني «فاتن أمل حربي» واستطاعت من خلالها أن تخطف الأنظار وتسُلط عليها الأضواء.

حاور دوت الخليج الفنانة المتألقة، هالة صدقي التي تحدثت إليه عن كواليس مسلسلها الأخير «فاتن أمل حربي» الذي يعُرض خلال السباق الرمضاني الجاري 2022، وردود الأفعال التي حققها والجدل الذي أثاره، مستنكرة الهجوم عليه دون متابعة أحداثه حتى النهاية.. وإلى نص الحوار:

منذ البداية انجذبتِ للمشاركة في مسلسل «فاتن أمل حربي».. فما السبب؟

تحمست للمشاركة بمسلسل «فاتن أمل حربي» نظرًا لأهمية الموضوع والقضية التي يتناولها فهو يمس الجمهور ومختلف وجديد على الدراما، بالإضافة إلى ثقتي في مخرج العمل ماندو العدل الذي كان مصرًا بشكل كبير على تجسيدي لتلك الشخصة وأنا أحبه كثيرًا على المستوى الشخصي.

ماذا عن التعاون مع نيللي كريم وكواليس العمل سويًا؟

نيللي كريم صديقتي وأكن لها كل الاحترام والحب على المستوى الشخصي، كواليس العمل معها ممتعة، ومن الضروري أن تنعم الكواليس بروح جيدة لأن ذلك ينعكس على الشاشة أمام الجمهور.

هل عاصرتي إحدى السيدات التي عانت من قضية المسلسل؟

بالطبع، عاصرت إحداهما وهي أنا شخصيًا، فعانيت كثيرًا من أمور الحضانة وقانون الأحوال الشخصية التي يتناولها العمل للوصول إلى حل جذري.

إلى أي مدى تشعرين أن هناك أمل في تغير قانون الأحوال الشخصية بعد أن تناوله العمل؟

لدي أمل في حدوث تغير في القوانين الخاصة بالحضانة والأحوال الشخصية بعد أن تناوله المسلسل وفي انتظار ذلك التغير على أحر من الجمر.

تعليقك على السخرية من العمل بعد مشاهد نيللي كريم ومحمد الشرنوبي؟

لا يجوز انتقاد العمل دون استكمال الأحداث، وللجمهور مطلق الحرية في الانتقاد ولكن بعد انتهاء عرض المسلسل تمامًا حتى تكتمل الصورة ويكون الحكم عادلًا.

في رأيك.. لماذا يتخذ الجمهور موقف من أعمال الكاتب إبراهيم عيسى إلى حد المقاطعة؟

من المستحيل أن نتفق جميعًا كبشر على شخص واحد، فهناك من معجب به وبأعماله وآخرون لا يفضلونه، لذا نصيحتي لهم أن لا يشاهدونه إذا لم ينال استحسانهم.

شريف سلامة فاجأ الجمهور في العمل.. فما رأيك بأداه خاصًة لقلة مشاراكته الفنية؟

شريف سلامة تفوق على نفسه وأبهرنا بأدائه..«عظيم وهايل»، بتلك الكلمات أشادت هالة صدقي بأداء الفنان شريف سلامة الذي يجسد شخصية سيف زوج فاتن أمل حربي.

ماذا عن الجديد من أعمالك؟

حتى الآن، لم اتعاقد على عمل جديد سواء فيلم سينمائي أو مسلسل درامي ومنشغلة بتصوير مسلسل فاتن أمل حربي الذي لم انتهي من تصوير مشاهدي به حتى الآن.