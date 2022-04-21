ترتيب جدول الدوري الفرنسي موسم 2022

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان 77 نقطة

أولمبيك مارسيليا 62 نقطة

رين 56 نقطة

ستراسبورغ 56 نقطة

موناكو56 نقطة

نيس 54 نقطة

لنس 53 نقطة

أولمبيك ليون 49 نقطة

ليل 48 نقطة

نانت 47 نقطة

مونبلييه 42 نقطة

بريست 42 نقطة

ريمس 40 نقطة

أنجيه34 نقطة

لوريان34 نقطة

تروا 33 نقطة

كليرمونت 32 نقطة

سانت إتيان 31 نقطة

بوردو 2 نقطة

ميتز 24 نقطة.

موناكو يقسو على باريس بثلاثية نظيفة بالدوري الفرنسي

افتتح وسام بن بدر الهدف الأول في المباراة بشباك دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من يوسف فوفانا ليقابلها وسام بن يدر بتسديدة بطريقة فنية رائعة بالقدم اليسرى لتسكن الشباك.

سجل كيفين فولان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية إلى وسام بن يدر يمين منطقة الجزاء ليمررها إلى الجناح الأيمن الذي أرسل عرضية أرضية لكيفين فولاند الذي سدد الكرة في شباك سان جيرمان.

اختتم وسام بن بدر الهدف الثالث لفريقه والثاني له في اللقاء، في الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية أرضية من علامة الجزاء لصالح فريق موناكو عن طريق وسام بن يدر لكن تصدى لها حارس مرمى باريس سان جيرمان لكنها سكنت الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

بهذا الفوز رفع موناكو رصيده إلى النقطة الـ 53، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، ومن أصل 23 مباراة، سجل من خلالها الفريق 43 هدف، فيما استقبلت شباكة 30 هدف.

بهذا الفوز تجمد رصيد باريس سان جيرمان حينها إلي النقطة الـ 71 ، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، ومن أصل 31 مباراة، سجل من خلالها الفريق 59 هدف، فيما استقبلت شباكة 27 هدف.