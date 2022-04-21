أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع الصادر به حكم قضائي لصالح ورثة المواطن المصري "أ.ص.ع" الذي توفي في حادث سير في قطر .
وقال الوزير : إن التعويض بلغ 200 ألف ريال قطري ، أن ما يوازي مليون و16 ألف جنيه مصري، وقد تم تحويل مبلغ التعويض إلي الحسابات البنكية للورثة في ضوء أشهاد الوراثة .
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالدوحة بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري "أ.ص.ع" الذي توفي في حادث سير في قطر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.
وتلقى الوزير تقريرًا من الملحق العمالي خالد فتحي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أن المكتب نجح من خلال المتابعة مع وكيل ورثة المواطن "أ.ص.ع"، في تحصيل مبلغ التعويض الصادر به حكم قضائي لصالحهم ، وتم تحويل المبالغ الى الحسابات البنكية للورثة فى ضوء اشهاد الوراثة وهم الأب والأم والزوجة وأربعة أبناء ( قصر ).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: مليون جنيه تعويض لورثة مصرى في حادث سير بقطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.