استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشرح تفصيلى عن المشروعات الزراعية فى العديد من المناطق الزراعية المختلفة مثل توشكى والفرافرة وشرق العوينات وغيرها، فى إطار المشروعات الزراعية الكبرى التى تنفذها الدولة المصرية فى المجال الزراعى، حيث تم عرض أبرز المشروعات الزراعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل خلال جولته بتوشكى لبدء موسم حصاد القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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