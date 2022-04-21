حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 22-4-2022

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 22-4-2022
مهنياً: يحاول أحد الأشخاص في العمل أن ينصب لك فخاً فابتعد عنه واحذره
عاطفياً: اعتذر من الحبيب بسبب الأخطاء التي ارتكبتها في حقه لتستعيد العلاقة به.
اجتماعياً: ليس الاستسلام من طباعك، حاول ثانية لتصل إلى النجاح الذي تريده “.
حظك اليوم برج الثور الجمعة 22-4-2022
مهنياً: يعمل الحظ على تحسين مستوى عملك، انتظر مكافأة مادية قريباً.
عاطفياً: لا تثر المشاكل مع الحبيب بسبب عائلتك واعمل على إعادة الصفاء بينهما.
اجتماعياً: تحتاج إلى الراحة وإلى الترفيه عن نفسك، اقصد النادي أو الشاطئ.
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22-4-2022
مهنياً: لا تتأخر عن مواعيدك وابتعد عن إثارة المشاكل مع الزملاء.
عاطفياً: تبحث عن الوسيلة المناسبة لاستعادة مودة الشريك واستئناف العلاقة معه بعد جفاف دام طويلاً.
اجتماعياً: لا تتردد في طلب المساعدة من الأصدقاء إن كنت بحاجة إليها.
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 22-4-2022
مهنياً: إحذر من طريقة تعاملك مع زملائك وابتعد عن العجرفة.
عاطفياً: كن حكيماً في تصرفاتك مع الحبيب ولا تدع أقاويل الغير تؤثر سلباً فيك.
اجتماعياً: إبقَ متفائلاً لتنجح في كل خطوة تقوم بها.
حظك اليوم برج الاسد الجمعة 22-4-2022
مهنياً: تنجز عملاً إضافياً يحسّن وضعك المادي. استغل كل فرصة تطرق بابك.
عاطفياً: تشعر بالفراغ في علاقتك بالشريك على الرغم من وجوده قربك في معظم الأحيان
اجتماعياً: يطلب منك أحد الأصدقاء المساندة فلا تتردد في الوقوف إلى جانبه.
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 22-4-2022
مهنياً: يساعدك أحد الأشخاص على إعادة درس مخططاتك المرسومة لمشاريعك.
عاطفياً: تفهّم ظروف الحبيب ولا تكن متطلباً في هذه الفترة.
اجتماعياً: تتخطى التعب الذي كان يعرقل تقدمك وتمضي وقتاً جميلاً مع العائلة.
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 22-4-2022
مهنياً: أبذل جهودك للحفاظ على منصبك في العمل بعد الإهتزازات التي تعرضت لها.
عاطفياً: إنسَ الماضي وأطوِ صفحته وحاول إيجاد شريك يسعدك ويفهمك
اجتماعياً: استمتع بالأوقات التي تمضيها مع الأصدقاء ولا تشغل بالك بأمور تافهة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22-4-2022
مهنياً: تتلقى تنويهاً من رئيس عملك وتشعر بأنك عنصر فعال لا يمكن استبدالك أبداً.
عاطفياً: ابتعد عن الخيال وكن واقعياً في علاقاتك العاطفية حتى لا تتعرض للصدمات القاسية.
اجتماعياً: تشعر براحة البال والطمأنينة بعدما تخلصت من الشعور بالذنب الذي كنت تشعر به.
حظك اليوم برج القوس الجمعة 22-4-2022
مهنياً: تنجز أعمالك باندفاع وحماس وتنهي مهامك بسهولة وسلاسة.”
عاطفياً: تلتقي شخصاً من الجنس الآخر يلفت انتباهك ويهتف له قلبك.
اجتماعياً: تمالك نفسك ولا تدع العصبية تفسد مزاجك.
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 22-4-2022
مهنياً: من الجيد أن تكون مخلصاً لعملك ولكن لا يعني ذلك أن تبدد كل فرصة تأتي إليك.
عاطفياً: ليس عليك أن تبحث كثيراً عن الحب لأنه موجود أمامك مباشرة.
اجتماعياً: استشر العائلة في قضية تشغل بالك وثق بأنها ستجد لك الحلول المناسبة.
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22-4-2022
مهنياً: تتمتع بالنجاح الذي تستحقه بسبب ذكائك وملاحظاتك الدقيقة وثقتك العالية بالعمل الذي تنجزه
عاطفياً: تواضعك وكرمك بالإضافة إلى شخصيتك المميزة صفات تجذب إليك المعجبين.
اجتماعياً: ابتعد عن الهواجس ولا تدع الأفكار السوداء تدخل بالك.
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22-4-2022
مهنياً: من الجيد أن تحترم رؤساءك في العمل ولكن لا تدعهم يستغلون جهودك وطيبة قلبك.
عاطفياً: تعيش أوقاتاً مليئة بالرومنسية وتقوم بنزهة في الطبيعة مع الحبيب تنسيك همومك ومتاعبك.
اجتماعياً: لا تعمل بنصائح الغير فهي ليست لصالحك.
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