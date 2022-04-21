حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 22-4-2022

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 22-4-2022

مهنياً: يحاول أحد الأشخاص في العمل أن ينصب لك فخاً فابتعد عنه واحذره

عاطفياً: اعتذر من الحبيب بسبب الأخطاء التي ارتكبتها في حقه لتستعيد العلاقة به.

اجتماعياً: ليس الاستسلام من طباعك، حاول ثانية لتصل إلى النجاح الذي تريده “.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 22-4-2022

مهنياً: يعمل الحظ على تحسين مستوى عملك، انتظر مكافأة مادية قريباً.

عاطفياً: لا تثر المشاكل مع الحبيب بسبب عائلتك واعمل على إعادة الصفاء بينهما.

اجتماعياً: تحتاج إلى الراحة وإلى الترفيه عن نفسك، اقصد النادي أو الشاطئ.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 22-4-2022

مهنياً: لا تتأخر عن مواعيدك وابتعد عن إثارة المشاكل مع الزملاء.

عاطفياً: تبحث عن الوسيلة المناسبة لاستعادة مودة الشريك واستئناف العلاقة معه بعد جفاف دام طويلاً.

اجتماعياً: لا تتردد في طلب المساعدة من الأصدقاء إن كنت بحاجة إليها.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 22-4-2022

مهنياً: إحذر من طريقة تعاملك مع زملائك وابتعد عن العجرفة.

عاطفياً: كن حكيماً في تصرفاتك مع الحبيب ولا تدع أقاويل الغير تؤثر سلباً فيك.

اجتماعياً: إبقَ متفائلاً لتنجح في كل خطوة تقوم بها.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 22-4-2022

مهنياً: تنجز عملاً إضافياً يحسّن وضعك المادي. استغل كل فرصة تطرق بابك.

عاطفياً: تشعر بالفراغ في علاقتك بالشريك على الرغم من وجوده قربك في معظم الأحيان

اجتماعياً: يطلب منك أحد الأصدقاء المساندة فلا تتردد في الوقوف إلى جانبه.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 22-4-2022

مهنياً: يساعدك أحد الأشخاص على إعادة درس مخططاتك المرسومة لمشاريعك.

عاطفياً: تفهّم ظروف الحبيب ولا تكن متطلباً في هذه الفترة.

اجتماعياً: تتخطى التعب الذي كان يعرقل تقدمك وتمضي وقتاً جميلاً مع العائلة.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 22-4-2022

مهنياً: أبذل جهودك للحفاظ على منصبك في العمل بعد الإهتزازات التي تعرضت لها.

عاطفياً: إنسَ الماضي وأطوِ صفحته وحاول إيجاد شريك يسعدك ويفهمك

اجتماعياً: استمتع بالأوقات التي تمضيها مع الأصدقاء ولا تشغل بالك بأمور تافهة.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22-4-2022

مهنياً: تتلقى تنويهاً من رئيس عملك وتشعر بأنك عنصر فعال لا يمكن استبدالك أبداً.

عاطفياً: ابتعد عن الخيال وكن واقعياً في علاقاتك العاطفية حتى لا تتعرض للصدمات القاسية.

اجتماعياً: تشعر براحة البال والطمأنينة بعدما تخلصت من الشعور بالذنب الذي كنت تشعر به.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 22-4-2022

مهنياً: تنجز أعمالك باندفاع وحماس وتنهي مهامك بسهولة وسلاسة.”

عاطفياً: تلتقي شخصاً من الجنس الآخر يلفت انتباهك ويهتف له قلبك.

اجتماعياً: تمالك نفسك ولا تدع العصبية تفسد مزاجك.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 22-4-2022

مهنياً: من الجيد أن تكون مخلصاً لعملك ولكن لا يعني ذلك أن تبدد كل فرصة تأتي إليك.

عاطفياً: ليس عليك أن تبحث كثيراً عن الحب لأنه موجود أمامك مباشرة.

اجتماعياً: استشر العائلة في قضية تشغل بالك وثق بأنها ستجد لك الحلول المناسبة.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 22-4-2022

مهنياً: تتمتع بالنجاح الذي تستحقه بسبب ذكائك وملاحظاتك الدقيقة وثقتك العالية بالعمل الذي تنجزه

عاطفياً: تواضعك وكرمك بالإضافة إلى شخصيتك المميزة صفات تجذب إليك المعجبين.

اجتماعياً: ابتعد عن الهواجس ولا تدع الأفكار السوداء تدخل بالك.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 22-4-2022

مهنياً: من الجيد أن تحترم رؤساءك في العمل ولكن لا تدعهم يستغلون جهودك وطيبة قلبك.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً مليئة بالرومنسية وتقوم بنزهة في الطبيعة مع الحبيب تنسيك همومك ومتاعبك.

اجتماعياً: لا تعمل بنصائح الغير فهي ليست لصالحك.